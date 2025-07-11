Чиновников в Калининграде обязали отвечать на вопросы губернатору в течение четырёх часов

Ответ на вопрос не должен носить формальный характер. Кроме того, губернатор запретил переадресацию в другое ведомство без объяснения причины, фактические и грамматические ошибки, а также избыток справочной информации, шаблонных фраз и канцеляризмов. Если обращение повторно, оно должно содержать информацию о ходе решения или принятых мер.