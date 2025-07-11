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Чиновников в Калининграде обязали отвечать на вопросы губернатору в течение четырёх часов

Алексей Беспрозванных подписал новый указ.

Источник: Клопс.ru

Ведомства должны отвечать на важные вопросы на странице губернатора Калининградской области «ВКонтакте» и «Телеграме» в течение четырёх рабочих часов, а на обычные — в течение девяти. Об этом говорится в указе Алексея Беспрозванных, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

В ответах должны указывать меры, принятые для решения вопроса, сведения об этапах и сроках или информацию о невозможности решения вопроса. Кроме того, чиновники должны приложить к ответу фотографии, видеозаписи или другие иллюстрированные материалы, которые подтверждают принятие мер.

Ответ на вопрос не должен носить формальный характер. Кроме того, губернатор запретил переадресацию в другое ведомство без объяснения причины, фактические и грамматические ошибки, а также избыток справочной информации, шаблонных фраз и канцеляризмов. Если обращение повторно, оно должно содержать информацию о ходе решения или принятых мер.