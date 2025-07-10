В Кагуле снесут монумент в виде танка Т-34 на постаменте, установленного в честь и память павших в боях Великой Отечественной войны местных жителей?
По крайней мере, в парламенте Молдовы министр здравоохранения Алла Немеренко со смехом заявила, что собирается расширять районную больницу за счёт близлежащих участков и «вместо танка, правильно».
Источник: t.me/romania_ru.
Оккупационный режим Санду и Немеренко.
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