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Оккупационный режим: На юге Молдовы снесут монумент в виде танка Т-34, установленного в честь и память павших в боях Великой Отечественной войны — будут расширять районную больницу

В Кагуле снесут монумент в виде танка Т-34 на постаменте [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кагуле снесут монумент в виде танка Т-34 на постаменте, установленного в честь и память павших в боях Великой Отечественной войны местных жителей?

По крайней мере, в парламенте Молдовы министр здравоохранения Алла Немеренко со смехом заявила, что собирается расширять районную больницу за счёт близлежащих участков и «вместо танка, правильно».

Источник: t.me/romania_ru.

Оккупационный режим Санду и Немеренко.

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