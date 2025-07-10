Польша ввела санкции против главы группы компаний SANTA белорусского бизнесмена Александра Мошенского

Сообщается, что включение Мошенского в санкционный список, означает заморозку его средств и имущества в Польше. Кроме того, польская сторона запретила белорусскому бизнесмену переводить финансовые средства или экономические ресурсы, отстранила от участия в государственных закупках и тендерах.