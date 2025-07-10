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Польша ввела санкции против главы группы компаний SANTA белорусского бизнесмена Александра Мошенского

Польша вводит санкции против главы группы компаний SANTA Александра Мошенского.

Источник: Комсомольская правда

Польша заявила о введении санкции против крупного белорусского бизнесмена Александра Мошенского, главы группы компаний SANTA, известной, в частности, по брендам «Санта Бремор» и «Савушкин продукт», пишет KP.RU.

Сообщается, что включение Мошенского в санкционный список, означает заморозку его средств и имущества в Польше. Кроме того, польская сторона запретила белорусскому бизнесмену переводить финансовые средства или экономические ресурсы, отстранила от участия в государственных закупках и тендерах.

Ранее власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь.

Тем временем крупный банк сказал белорусам про замену поврежденных долларов и евро.

Кстати, в Беларуси санэпидслужба обнаружила в продаже польскую приправу с плесенью.