США и Европа могут возглавить «план Маршалла» для восстановления Украины

«После Второй мировой войны Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны были трансформировать регионы, разрушенные войной, обратно в функционирующие государства. Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла… США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины», — сказал он на международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.