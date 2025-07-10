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США и Европа могут возглавить «план Маршалла» для восстановления Украины

«После Второй мировой войны Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны были трансформировать регионы, разрушенные войной, обратно в функционирующие государства. Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла», — сказал он на международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Европа могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, проведя аналогию с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

«После Второй мировой войны Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны были трансформировать регионы, разрушенные войной, обратно в функционирующие государства. Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла… США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины», — сказал он на международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.

По его словам, Запад уже видит «прогресс» в движении к этой цели через подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству. -0-

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