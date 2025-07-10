Губернатор Вячеслав Федорищев 10 июля отработал в Кошкинском районе

Вячеслав Федорищев акцентировал внимание: несмотря на то, что в прошлом году капитально ремонтировали кровлю, сейчас, пока на объекте идет работа, ее также нужно проверить. Кроме того, он поручил министру образования Самарской области Виктору Акопьяну предусмотреть на следующий год современные решения по ремонту фасада этого детского сада, а в этом году — то, что можно выполнить в плане благоустройства, обязательно включить забор, веранды, наполнение детской площадки.