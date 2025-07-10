Рубио сообщил о новых предложениях по Украине со стороны России

«Мне не кажется, что, требуя от России дорожную карту по разрешению конфликта на Украине, Соединенные Штаты как-то пытаются затянуть с решением конфликта. Я уверен, что Штаты готовы прислушиваться к российской стороне и тем условиям, которые мы выдвигаем и еще раз проговорили на встрече в Малайзии», — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».