Евродепутат заявила, что новое голосование по вопросу доверия главе ЕК может пройти зимой

Ранее стало известно, что Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое было связано с участием фон дер Ляйен в скандале с закупкой вакцин от COVID-19. За отклонение резолюции проголосовали 360 парламентариев из 553. 175 депутатов поддержали вотум недоверия, еще 18 воздержались. -0-