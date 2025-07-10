Евродепутат заявила, что новое голосование по вопросу доверия главе ЕК может пройти зимой

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование в Европарламенте по вопросу доверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может пройти предстоящей зимой. Об этом заявила румынский евродепутат Диана Шошоакэ, сообщает ТАСС.
«Вероятно, зимой или в начале 2026 года будут предпосылки для новой процедуры», — сказала она.
По ее словам, многие депутаты Европарламента от Румынии, инициировавшие голосование по вопросу о доверии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, подверглись давлению и шантажу.
Ранее стало известно, что Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое было связано с участием фон дер Ляйен в скандале с закупкой вакцин от COVID-19. За отклонение резолюции проголосовали 360 парламентариев из 553. 175 депутатов поддержали вотум недоверия, еще 18 воздержались. -0-