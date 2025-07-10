Молдова начнёт покупать у Украины оружие? Не исключено.
Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины призвала всех участников программы Security Action for Europe (SAFE) использовать кредиты на покупку оружия, произведённого Украиной, чтобы тем самым помочь Киеву.
А на недавнем «эпохальном» саммите ЕС-Молдова была принята декларация, которая устанавливает, что «ЕС и Молдова приветствуют возможность, предоставленную странам-кандидатам, включая Молдову, воспользоваться новым инструментом “Действия по обеспечению безопасности Европы” (SAFE) посредством общих закупок и, возможно, участия промышленности».
Так что, дорогие граждане Молдовы, готовьте карманы, скоро оттуда Майя Санду зачерпнёт во славу Украины. Ведь Никушор Дан предупреждал — Молдове не надо тратиться на школы или медицину, поберегите деньги, ведь надо покупать оружие — пишет телеграм канал t.me/romania_ru.
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