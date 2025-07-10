Главу РАЭК заподозрили в госизмене

В апелляционном постановлении по первому делу Гребенникова говорилось, что у него есть вид на жительство в США, а также квартира в Германии. В ходе личного досмотра у него изъяли резидентскую и идентификационную карты США, а также банковские карты иностранных кредитных организаций на его имя, что свидетельствовало о наличии у него счетов в иностранных банках, отмечалось в документе.