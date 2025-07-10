Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку ещё не завершились согласованные обмены.
По словам главы киевского режима, переговоров с Россией пока не планируется, поскольку не завершился обмен, о котором договаривались ранее.
Также во время брифинга после саммита в Риме Зеленский заявил, что якобы есть признаки, указывающие на стремление России затянуть конфликт и отказаться от перемирия.
После разговоров с президентом США Дональдом Трампом есть все сигналы о возобновлении поставок военной помощи, добавил он.
Ранее Зеленский потребовал восстановить Украину за счет России. Он заявил, что странам Запада пора создавать коалицию по восстановлению Украины за российские деньги, а за основу нужно взять опыт «плана Маршалла».