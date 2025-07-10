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Стало известно, что Еврокомиссия собирается ввести для цен на российскую нефть

Еврокомиссия, как сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на нефть из России в зависимости от изменений мировых котировок.

Еврокомиссия, как сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, разрабатывает механизм корректировки предельного уровня цен на нефть из России в зависимости от изменений мировых котировок.

В рамках 18-го пакета антироссийских санкций ЕК уже предложила снизить потолок цены с действующих $60 за баррель до $45 за баррель.

ЕК на этой неделе, как рассказали источники агентству, предложит ввести плавающий потолок. Прорабатывающийся сейчас механизм предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра лимита цен и он, как утверждается, будет корректироваться в соответствии с мировыми ценами на нефть. Отправной точкой, по словам экспертов, будет чуть более $45 за баррель.

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