Стало известно, что Еврокомиссия собирается ввести для цен на российскую нефть

ЕК на этой неделе, как рассказали источники агентству, предложит ввести плавающий потолок. Прорабатывающийся сейчас механизм предусматривает более автоматизированный процесс пересмотра лимита цен и он, как утверждается, будет корректироваться в соответствии с мировыми ценами на нефть. Отправной точкой, по словам экспертов, будет чуть более $45 за баррель.