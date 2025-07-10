Фицо рассказал, в каком случае Словакия поддержит санкции против РФ

— Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу, — написал Фицо в соцсетях.