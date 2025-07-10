Фицо рассказал, в каком случае Словакия поддержит санкции против РФ

— Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу, — написал Фицо в соцсетях.
9 июля Словакия в третий раз не дала принять 18-й пакет санкций ЕС против России на уровне постоянных представителей при объединении. Правительство страны неоднократно заявляло, что не поддержит санкции из-за отсутствия гарантий для себя после полного прекращения поставок российского газа в ЕС.
Ранее Роберт Фицо заявил, что вокруг нового антироссийского санкционного пакета ЕС в текущий момент фиксируется много ожиданий, но ограничения не принесут никакого реального эффекта, как и все предыдущие пакеты. Он отметил, что Словакию беспокоит перспектива прекращения подачи газа с 1 января 2028 года.