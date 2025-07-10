10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив $112 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.
По состоянию на 19.39 по минскому времени стоимость биткоина находилась на уровне $112,682 тыс. (+3,06%).
Накануне стоимость биткоина превышала $111 тыс.
Биткоин представляет собой децентрализованную систему одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может эмитировать любой пользователь, являющийся участником системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. -0-