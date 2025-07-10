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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум

По состоянию на 19.39 по минскому времени стоимость биткоина находилась на уровне $112,682 тыс. (+3,06%).

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, превысив $112 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.

По состоянию на 19.39 по минскому времени стоимость биткоина находилась на уровне $112,682 тыс. (+3,06%).

Накануне стоимость биткоина превышала $111 тыс.

Биткоин представляет собой децентрализованную систему одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может эмитировать любой пользователь, являющийся участником системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. -0-