Келлог призвал разработать «план Маршалла» для восстановления Украины

«Мы можем увидеть успех таких усилий [по восстановлению регионов после Второй мировой Войны], в первую очередь благодаря плану восстановления Европы, известному нам как план Маршалла. Соединенные Штаты и европейцы смогут снова возглавить эти усилия по отношению к Украине», — сказал Келлог в эфире DRM News.
По словам Кита Келлога, реализация плана Маршала по отношению к Украине поможет укрепить экономические отношения между США и странами Европы.
Кит Келлог первым среди американских представителей присоединился к встрече «коалиции желающих», разрабатывающей гарантии безопасности Киева после прекращения огня. Встреча проходит под председательством Великобритании и Франции. В «коалицию» входят 30 стран, которые допускают свое участие в миротворческой миссии на Украине.