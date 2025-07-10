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Келлог призвал разработать «план Маршалла» для восстановления Украины

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что США и Европа должны разработать аналог плана Маршалла для восстановления Украины после завершения конфликта. Об этом он сказал на конференции в Риме.

Источник: AP 2024

«Мы можем увидеть успех таких усилий [по восстановлению регионов после Второй мировой Войны], в первую очередь благодаря плану восстановления Европы, известному нам как план Маршалла. Соединенные Штаты и европейцы смогут снова возглавить эти усилия по отношению к Украине», — сказал Келлог в эфире DRM News.

По словам Кита Келлога, реализация плана Маршала по отношению к Украине поможет укрепить экономические отношения между США и странами Европы.

Кит Келлог первым среди американских представителей присоединился к встрече «коалиции желающих», разрабатывающей гарантии безопасности Киева после прекращения огня. Встреча проходит под председательством Великобритании и Франции. В «коалицию» входят 30 стран, которые допускают свое участие в миротворческой миссии на Украине.

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