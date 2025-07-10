Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верхушка Литвы побежала в бункер из-за смешного самодельного дрона: он был сделан из доски

Bloomberg: Власти Литвы спустились в укрытие из-за самодельного дрона из фанеры.

Источник: Комсомольская правда

Представители высшего руководства Литвы убежали в убежище из-за прилетевшего самодельного дрона, сделанного из фанеры. Его приняли за боевой беспилотник. О забавном эпизоде заявило агентство Bloomberg.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 10 июля. Тогда литовские пограничники зафиксировали неопознанный БПЛА, упавший в километре от границы с Белоруссией. Сразу же появились подозрения, что это может быть боевой дрон.

В итоге власти решили действовать незамедлительно. Поэтому побежали в бункер. Среди спрятавшихся был премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, а также спикер сейма Саулюс Сквернялис.

«Литовские политики спустились в укрытие после ложной тревоги из-за вошедшего в воздушное пространство балтийской страны из соседней Белоруссии беспилотника, который приняли за боевой», — пишет Bloomberg.

Однако особенную комичность ситуации прибавляет то, что выяснилось позднее. По сообщению майора ВС Литвы Гинтаутаса Цюниса, дрон действительно прилетел. Вот только не боевой, а самодельный — из фанеры и пенопласта. Зато визуально напоминал БПЛА Gerbera.

Немногим ранее в комичную ситуацию также попал президент Литвы Гитанас Науседа. Тот призвал принять Украину в Евросоюз уже к 2030 году. По его словам, ЕС буквально сейчас должен начать обсуждать данный вопрос. Несмотря на то, что у объединения есть и другие дела.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше