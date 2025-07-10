Верхушка Литвы побежала в бункер из-за смешного самодельного дрона: он был сделан из доски

Представители высшего руководства Литвы убежали в убежище из-за прилетевшего самодельного дрона, сделанного из фанеры. Его приняли за боевой беспилотник. О забавном эпизоде заявило агентство Bloomberg.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 10 июля. Тогда литовские пограничники зафиксировали неопознанный БПЛА, упавший в километре от границы с Белоруссией. Сразу же появились подозрения, что это может быть боевой дрон.
В итоге власти решили действовать незамедлительно. Поэтому побежали в бункер. Среди спрятавшихся был премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, а также спикер сейма Саулюс Сквернялис.
«Литовские политики спустились в укрытие после ложной тревоги из-за вошедшего в воздушное пространство балтийской страны из соседней Белоруссии беспилотника, который приняли за боевой», — пишет Bloomberg.
Однако особенную комичность ситуации прибавляет то, что выяснилось позднее. По сообщению майора ВС Литвы Гинтаутаса Цюниса, дрон действительно прилетел. Вот только не боевой, а самодельный — из фанеры и пенопласта. Зато визуально напоминал БПЛА Gerbera.