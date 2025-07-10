Зеленский резко отказался от переговоров с Россией

По словам Зеленского, переговоров между РФ и Украиной на данный момент не предвидится.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшем будущем переговоров между Москвой и Киевом не предвидится. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Риме в ходе общения с представителями украинских и иностранных СМИ.
«Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершились те обмены, о которых мы договаривались раньше», — сказал Зеленский после саммита в Риме. Трансляция его выступления перед журналистами велась на YouTube.
Кроме того, президент Украины заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет увеличить численность ВС РФ. По мнению Зеленского, президент России якобы хочет, чтобы в российской армии было 1,5 млн военнослужащих вместо 1,2 млн, которые есть сейчас.
Ранее стало известно, что Москва уже готова к следующему раунду переговоров. Осталось дождаться лишь ответа от Киева, который так и не согласовал дату. Предполагается, что Украина ждет команды от администрации президент США Дональда Трампа.