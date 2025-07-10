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Силы ПВО за три часа сбили 26 украинских беспилотников над регионами РФ

Минобороны сообщило о сбитии 26 БПЛА ВСУ вечером в четверг, 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают регулярно предотвращать атаки со стороны Украины. В четверг, 10 июля, за три часа удалось сбить сразу 26 беспилотников, запущенных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло вечером. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать объекты на территории РФ, но потерпел фиаско. Силами ПВО было уничтожено сразу 26 украинских беспилотников. Причем в разных регионах России, а именно — над Курской, Брянской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.

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