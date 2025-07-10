Силы ПВО за три часа сбили 26 украинских беспилотников над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают регулярно предотвращать атаки со стороны Украины. В четверг, 10 июля, за три часа удалось сбить сразу 26 беспилотников, запущенных ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло вечером. Тогда киевский режим в очередной раз попытался атаковать объекты на территории РФ, но потерпел фиаско. Силами ПВО было уничтожено сразу 26 украинских беспилотников. Причем в разных регионах России, а именно — над Курской, Брянской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше