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Опубликовано видео, как Рубио подмигнул Лаврову в ходе встречи в Малайзии

В Сети опубликовали видео, на котором госсекретарь США Марко Рубио подмигивает главе МИД РФ Сергею Лаврову в рамках встречи в Куала-Лумпуре.

В Сети опубликовали видео, на котором госсекретарь США Марко Рубио подмигивает главе МИД РФ Сергею Лаврову в рамках встречи в Куала-Лумпуре.

На записи запечатлены дипломаты во время протокольной съемки перед началом встречи. После завершения фотосессии журналисты попытались задать вопросы, однако ни Марко Рубио, ни Сергей Лавров не стали на них отвечать. В один из моментов Рубио подмигнул главе МИД России. Видео публикует РБК.

Встреча Рубио и Лаврова прошла 10 июля в Куала-Лумпуре в рамках мероприятий, которые проводились по линии АСЕАН. Консультации представителей России и США продлились 50 минут.

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов. Кроме того, стороны подняли тему восстановления российско-американских отношений, в том числе в экономической и гуманитарной сферах.

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