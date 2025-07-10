Опубликовано видео, как Рубио подмигнул Лаврову в ходе встречи в Малайзии

В Министерстве иностранных дел России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов. Кроме того, стороны подняли тему восстановления российско-американских отношений, в том числе в экономической и гуманитарной сферах.