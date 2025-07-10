Великобритания и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая проходит на базе Нортвуд недалеко от Лондона, сообщает ТАСС.
«Этим утром мы подписали Декларацию Нортвуда, которая впервые подтвердила, что мы координируем наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая экстремальная угроза для этого континента вызовет ответ от наших двух стран», — отметил британский премьер.
Он также объявил о расширении промышленного партнерства Великобритании и Франции с целью сблизить оборонные сектора двух стран «как никогда до этого».
Кроме того, Стармер сообщил, что Лондон и Париж в пять раз увеличат численность своих объединенных экспедиционных сил, до 50 тыс. военнослужащих. «Мы полностью пересматриваем наши совместные объединенные экспедиционные силы, чтобы сделать их в пять раз больше, до 50 тыс. военнослужащих, которые смогут действовать в любой области», — сказал политик. Поясняется, что речь идет о британско-французском соединении быстрого реагирования, созданном для проведения операций без участия НАТО.
В свою очередь Макрон заявил, что Франция и Великобритания не исключают координацию сил ядерного сдерживания. «В соответствии с принятыми решением, мы не исключаем координацию наших сил сдерживания. Это сигнал как для наших партнеров, так и для наших противников», — сказал французский лидер. Он добавил, что была достигнута договоренность учредить общую группу ядерного контроля, которой будет поручено развивать такое сотрудничество. -0-