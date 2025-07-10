Великобритания и Франция подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

Кроме того, Стармер сообщил, что Лондон и Париж в пять раз увеличат численность своих объединенных экспедиционных сил, до 50 тыс. военнослужащих. «Мы полностью пересматриваем наши совместные объединенные экспедиционные силы, чтобы сделать их в пять раз больше, до 50 тыс. военнослужащих, которые смогут действовать в любой области», — сказал политик. Поясняется, что речь идет о британско-французском соединении быстрого реагирования, созданном для проведения операций без участия НАТО.