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В Париже откроется штаб-квартира «коалиции желающих» по Украине

Штаб-квартиру станет возглавлять «трехзвездный генерал».

Источник: Аргументы и факты

Штаб-квартира «коалиции желающих» по оказанию поддержки Украине откроется в Париже, по прошествии года она переместится в Лондон, пишет ТАСС.

Согласно коммюнику, который обнародовала канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера, речь идет о «многонациональном оперативном штабе в Париже под управлением Великобритании и Франции». Его возглавит «трехзвездный генерал».

В функции штаба будет входить контроль за «всеми тактическими и оперативными мероприятиями». Отмечается, что штаб-квартира позволит «гибко привлекать силы и развертывать военные подразделения для разных направлений операций». Кроме того, еще одно представительство, на уровне двухзвездного генерала, планируется открыть в Киеве.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что государства «коалиции желающих», когда говорят о намерении ввести на Украину якобы миротворческий контингент, в действительности хотят установить в стране оккупационный режим.

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