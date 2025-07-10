В Париже откроется штаб-квартира «коалиции желающих» по Украине

Штаб-квартира «коалиции желающих» по оказанию поддержки Украине откроется в Париже, по прошествии года она переместится в Лондон, пишет ТАСС.
Согласно коммюнику, который обнародовала канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера, речь идет о «многонациональном оперативном штабе в Париже под управлением Великобритании и Франции». Его возглавит «трехзвездный генерал».
В функции штаба будет входить контроль за «всеми тактическими и оперативными мероприятиями». Отмечается, что штаб-квартира позволит «гибко привлекать силы и развертывать военные подразделения для разных направлений операций». Кроме того, еще одно представительство, на уровне двухзвездного генерала, планируется открыть в Киеве.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что государства «коалиции желающих», когда говорят о намерении ввести на Украину якобы миротворческий контингент, в действительности хотят установить в стране оккупационный режим.