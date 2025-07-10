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Канцлер ФРГ Мерц призвал Дональда Трампа оставаться с европейцами

Канцлер Германии Мерц заявил, что американцы и европейцы должны действовать сообща.

Источник: Аргументы и факты

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц во время своего выступления на конференции в Риме обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом сохранить союзнические отношения с европейскими странами. Видео с канцлером Германии появилось на YouTube-канале DRM News.

«Оставайтесь с нами, с европейцами», — призвал главу США Мерц.

По его словам, интересы Вашингтона и Брюсселя совпадают. Они заключаются в поддержании стабильного мирового порядка.

Американцы и европейцы должны действовать сообща, заключил канцлер ФРГ.

Напомним, в Риме 10 июля стартовала конференция доноров помощи Украине. Она продлится до 11 июля.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит диалог с Москвой по урегулированию на Украине.

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