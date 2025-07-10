Канцлер ФРГ Мерц призвал Дональда Трампа оставаться с европейцами

Глава немецкого правительства Фридрих Мерц во время своего выступления на конференции в Риме обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом сохранить союзнические отношения с европейскими странами. Видео с канцлером Германии появилось на YouTube-канале DRM News.
«Оставайтесь с нами, с европейцами», — призвал главу США Мерц.
По его словам, интересы Вашингтона и Брюсселя совпадают. Они заключаются в поддержании стабильного мирового порядка.
Американцы и европейцы должны действовать сообща, заключил канцлер ФРГ.
Напомним, в Риме 10 июля стартовала конференция доноров помощи Украине. Она продлится до 11 июля.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит диалог с Москвой по урегулированию на Украине.