В Харьковской области эвакуируют жителей 325 населенных пунктов

Эвакуацию 325 населенных пунктов Харьковской области проводят местные власти. Об этом в ходе телемарафона заявил глава областной военной администрации (ОВА).
По словам чиновника, эти населенные пункта находятся в статусе эвакуации. Часть низ них, заявил глава ОВА, уже практически без населения.
Он заявил, что на территории Шевченковской общины Купянского района продолжается обязательная эвакуация жителей. Вместе с тем он назвал ведущие к Купянску направлению остаются наиболее проблемными. Он заявил о необходимости «ускорить темы вывоза населения».
Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин назвал направления, на которых вооруженные силы Украины (ВСУ) несут наибольшие потери.
По его словам, к таковым относятся Южно-Донбасское и Харьковские направления — на них активно действуют российские военные.