В ГД предложили создать короткий номер для вызова ветеринара

В письме говорится, что введение единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи, а также снизить нагрузку на общие экстренные службы.