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В ГД предложили создать короткий номер для вызова ветеринара

По словам депутатов, на сегодняшний день в стране отсутствует единый короткий номер для связи с ветеринарными службами.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в России единый короткий номер для вызова ветеринара. Соответствующее письмо парламентарии направили министру цифрового развития Максуту Шадаеву, передает ТАСС.

По словам депутатов, на сегодняшний день в стране отсутствует единый короткий номер для связи с ветеринарными службами, что затрудняет своевременное оказание экстренной помощи животным.

В письме говорится, что введение единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи, а также снизить нагрузку на общие экстренные службы.

Кроме того, парламентарии указали, что оптимальным вариантом может стать номер 106, который не занят другими службами и легко запоминается.