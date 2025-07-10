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Штаб-квартира «коалиции желающих» по Украине откроется в Париже

Встреча коалиции прошла на базе Нортвуд недалеко от Лондона. Британский премьер и президент Франции Эммануэль Макрон приняли в ней участие лично, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Владимир Зеленский и другие лидеры — по видеосвязи.

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штаб-квартира «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине откроется в Париже, а спустя год переместится в Лондон. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщает ТАСС.

Встреча коалиции прошла на базе Нортвуд недалеко от Лондона. Британский премьер и президент Франции Эммануэль Макрон приняли в ней участие лично, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Владимир Зеленский и другие лидеры — по видеосвязи. Отмечается, что впервые в работе коалиции участвовали представители США, в том числе спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Также стало известно, что Киев под гарантии Лондона получит кредит в $2,3 млрд на покупку британского оружия. Кредитное соглашение под гарантию Агентства по финансированию экспорта Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии подписал глава Минфина Украины Сергей Марченко. -0-

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