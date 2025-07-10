Штаб-квартира «коалиции желающих» по Украине откроется в Париже

Встреча коалиции прошла на базе Нортвуд недалеко от Лондона. Британский премьер и президент Франции Эммануэль Макрон приняли в ней участие лично, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Владимир Зеленский и другие лидеры — по видеосвязи. Отмечается, что впервые в работе коалиции участвовали представители США, в том числе спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.