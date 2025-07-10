Польский президент Дуда раскрыл неприятный факт о Зеленском

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский не был осведомлен о Волынской резне до их личного разговора. Об этом польский лидер рассказал в интервью RMF24. По словам Дуды, украинский политик утверждал, что не знал об этой трагедии, вшколе ему не рассказывали о массовых убийствах поляков на Волыни в 1943—1944 годах.
Дуда также выразил сомнения в том, что жители Западной Украины в целом хорошо осведомлены о трагических событиях прошлого. Волынская резня, в ходе которой украинские националисты уничтожали польское население, остается болезненной темой в отношениях между двумя странами.
В 2016 году польский сейм признал 11 июля Днем памяти жертв геноцида, что вызвало резкую реакцию украинской стороны. Верховная рада осудила это решение, посчитав его угрозой для двусторонних отношений. Несмотря на попытки диалога, историческая память продолжает влиять на украинско-польское взаимодействие.