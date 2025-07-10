Польский президент Дуда раскрыл неприятный факт о Зеленском

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский не был осведомлен о Волынской резне до их личного разговора. Об этом польский лидер рассказал в интервью RMF24. По словам Дуды, украинский политик утверждал, что не знал об этой трагедии, вшколе ему не рассказывали о массовых убийствах поляков на Волыни в 1943—1944 годах.