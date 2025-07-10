В ЕК предложили ввести «гибкий» потолок цен на российскую нефть

Европейская комиссия предложила странам Евросоюза установить «гибкий» потолок цен на российскую нефть, передает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в Брюсселе.
Соответствующая инициатива предполагает, что предельная стоимость топлива из РФ будет автоматически устанавливаться на 15 долларов ниже текущей рыночной цены барреля.
Уточняется, что таким образом Еврокомиссия пытается достичь соглашения по 18-му пакету антироссийских санкций. При этом собеседник агентства не уточнил, как именно будет контролироваться соблюдение предложенного механизма.
Напомним, в июне ЕК официально предложила снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, однако позже страны ЕС отложили эту идею, заявив о беспокойстве из-за возможного роста цен на фоне ситуации на Ближнем Востоке.