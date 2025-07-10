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Лукашенко: голос «Славянского базара» — это голос за мир и дружбу между народами

Под сводами Летнего амфитеатра в Витебске ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год, подчеркнул Александр Лукашенко, здесь царит атмосфера дружбы и уважения.

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Голос фестиваля «Славянский базар в Витебске» — это голос за мир и дружбу между народами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.

Под сводами Летнего амфитеатра в Витебске ежегодно встречаются талантливые исполнители из разных стран. И каждый год, подчеркнул Александр Лукашенко, здесь царит атмосфера дружбы и уважения.

Лукашенко: «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света.

«Мы знаем, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, вдохновленные атмосферой “Славянского базара”. Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными и близкими. Это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан даже теми, кто оглох и слышать не хочет», — убежден белорусский лидер.

/Будет дополнено/.-0-

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