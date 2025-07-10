Лукашенко: голос «Славянского базара» — это голос за мир и дружбу между народами

«Мы знаем, что после завершения праздника тысячи участников и его гостей вернутся домой, вдохновленные атмосферой “Славянского базара”. Они будут делиться своими впечатлениями с друзьями, родными и близкими. Это и есть голос фестиваля, голос за мир и дружбу между народами. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан даже теми, кто оглох и слышать не хочет», — убежден белорусский лидер.