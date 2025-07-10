Лукашенко: в век глобальных перемен обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру и традиции

«Мы живем в век глобальнейших перемен. Возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. И это самая большая проблема. Но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Сохранить всем странам и народам», — заявил Александр Лукашенко.