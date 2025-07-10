Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: в век глобальных перемен обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру и традиции

«Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. И это самая большая проблема. Но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Сохранить всем странам и народам», — заявил Александр Лукашенко.

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В век глобальных перемен обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру и традиции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы живем в век глобальнейших перемен. Возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. И это самая большая проблема. Но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Сохранить всем странам и народам», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света.

/Будет дополнено/.-0-

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше