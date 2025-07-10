Лукашенко: «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил, что вновь под сводами витебского амфитеатра торжественно звучат фанфары «Славянского базара» — фестиваля, который всегда ждут белорусы, непосредственно сами витебчане, мастера искусств и их поклонники из разных стран.
Лукашенко: в век глобальных перемен обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру и традиции Лукашенко: голос «Славянского базара» — это голос за мир и дружбу между народами.
«Здесь каждый раз мы встречаемся с именитыми артистами и настоящими мастерами искусств. Здесь из года в год зажигаются, как у нас принято говорить, новые звезды. В самых разных жанрах: от музыки и танца до театральных постановок и художественных проектов. В самых разных стилях: от народного творчества и классики до авангардных направлений актуального искусства», — сказал Александр Лукашенко.
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