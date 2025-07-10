Лукашенко: «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света

«Здесь каждый раз мы встречаемся с именитыми артистами и настоящими мастерами искусств. Здесь из года в год зажигаются, как у нас принято говорить, новые звезды. В самых разных жанрах: от музыки и танца до театральных постановок и художественных проектов. В самых разных стилях: от народного творчества и классики до авангардных направлений актуального искусства», — сказал Александр Лукашенко.