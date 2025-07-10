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Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию»

В преддверии гала-концерта открытия фестиваля на Аллее звезд Летнего амфитеатра открыли именную звезду Юрия Антонова. Это 21-я звезда на Площади лауреатов с изображением символа фестиваля — василька и именем обладателя специальной награды Президента Беларуси.

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» вручил народному артисту России, композитору и музыканту Юрию Антонову специальную награду Президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию», передает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии гала-концерта открытия фестиваля на Аллее звезд Летнего амфитеатра открыли именную звезду Юрия Антонова. Это 21-я звезда на Площади лауреатов с изображением символа фестиваля — василька и именем обладателя специальной награды Президента Беларуси.

Юрий Антонов, которому в этом году исполнилось 80 лет, называл Беларусь своей второй родиной. Его творческая деятельность начиналась в Молодечно, а затем он уехал в Минск, где был принят в Белгосфилармонию в качестве артиста. «Я уже 61 год работаю на сцене. Во многом в успехе моей творческой деятельности сыграла роль Беларусь», — рассказывал певец. -0-

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