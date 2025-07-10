Лукашенко напомнил о культурном геноциде белорусского народа и призвал страны беречь свои традиции

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» напомнил о культурном геноциде белорусского народа и призвал страны беречь свои традиции, передает корреспондент БЕЛТА.
«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Уже стали взрослыми правнуки наших героев-победителей, но Беларусь помнит. В этот праздничный вечер я не буду говорить о страшной цене той Великой Победы. Я не буду говорить о том, сколько в той войне погибло талантливейших людей и сколько не появилось на свет… Скажу только, какой ущерб нанесли оккупанты нашему культурному наследию. Это длинный список из десятков тысяч реликвий, среди которых сакральный крест Евфросинии Полоцкой, коллекция слуцких поясов, старинные иконы и книги. В них — история белорусской земли, наша идентичность», — отметил глава государства.
Лукашенко: «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света.
Лишь малая часть этих ценностей вернулась в Беларусь после войны. Это, по словам Президента, был настоящий культурный геноцид, стремление уничтожить наследие народа, лишить его основы.
«Поэтому, уважаемые наши друзья, друзья Беларуси, берегите свою историческую память, берегите традиции. В них — ваше и наше будущее», — призвал Александр Лукашенко.
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