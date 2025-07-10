Лукашенко напомнил о культурном геноциде белорусского народа и призвал страны беречь свои традиции

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Уже стали взрослыми правнуки наших героев-победителей, но Беларусь помнит. В этот праздничный вечер я не буду говорить о страшной цене той Великой Победы. Я не буду говорить о том, сколько в той войне погибло талантливейших людей и сколько не появилось на свет… Скажу только, какой ущерб нанесли оккупанты нашему культурному наследию. Это длинный список из десятков тысяч реликвий, среди которых сакральный крест Евфросинии Полоцкой, коллекция слуцких поясов, старинные иконы и книги. В них — история белорусской земли, наша идентичность», — отметил глава государства.