«Вселенная с большой интересной историей». Лукашенко открыл XXXIV «Славянский базар в Витебске»

«Славянский базар» давно перешагнул рамки обычного фестиваля. Сегодня это уже целая вселенная с большой интересной историей, своими героями и антуражем. И даже с собственной валютой — васильками, — отметил Александр Лукашенко. — Желаю всем вам, дорогие друзья, мирного неба (главное — мирное небо, мир, все остальное мы приобретем), благополучия вам. Позвольте мне тридцать четвертый международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» объявить открытым! В добрый путь!".