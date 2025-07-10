«Вселенная с большой интересной историей». Лукашенко открыл XXXIV «Славянский базар в Витебске»

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля принял участие в церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко: «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света Лукашенко: в век глобальных перемен обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру и традиции Лукашенко: голос «Славянского базара» — это голос за мир и дружбу между народами.
«Славянский базар» давно перешагнул рамки обычного фестиваля. Сегодня это уже целая вселенная с большой интересной историей, своими героями и антуражем. И даже с собственной валютой — васильками, — отметил Александр Лукашенко. — Желаю всем вам, дорогие друзья, мирного неба (главное — мирное небо, мир, все остальное мы приобретем), благополучия вам. Позвольте мне тридцать четвертый международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» объявить открытым! В добрый путь!".
Лукашенко напомнил о культурном геноциде белорусского народа и призвал страны беречь свои традиции.
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