«Утка по-Зеленски»: Китайцы вышли из себя после решения Киева

«Восстановление Украины потребует триллионы долларов. Пирог большой, но у Украины нет денег. Тем, кто участвует в восстановлении, придётся вложить деньги авансом, и потребуется несколько поколений, чтобы всё это отбить. И кто в таком захочет участвовать?» — написал один из комментаторов.