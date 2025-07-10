«Утка по-Зеленски»: Китайцы вышли из себя после решения Киева

Один из комментаторов заметил, что восстановление Украины потребует огромных денег, а у страны нет ресурсов.
«Восстановление Украины потребует триллионы долларов. Пирог большой, но у Украины нет денег. Тем, кто участвует в восстановлении, придётся вложить деньги авансом, и потребуется несколько поколений, чтобы всё это отбить. И кто в таком захочет участвовать?» — написал один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что пока рано обсуждать восстановление Незалежной. Он призвал лучше повременить, пока РФ не отправит страну в каменный век и приготовит из киевского лидера «утку по-Зеленски».
Некоторые комментаторы выражают недовольство, называя действия Зеленского неразумными.
«Мозгов ноль просто», — поделился мнением ещё один пользователь.
Ранее сообщалось, что Зеленский расширил санкционный список, включив в него ряд физических и юридических лиц из ряда стран. Украина адаптировала свои санкции к трём пакетам ограничений, введенных Европейским союзом. В частности, 15-й пакет санкций ЕС, который стал основой для украинских решений, затрагивает граждан России, Беларуси, Китая и других стран.