Подчиненные Старовойта рассказали о его прощальном письме: Это сообщение он закончил двумя словами

Подчиненные бывшего министра транспорта Романа Старовойта рассказали о его прощальном письме. Об этом один из участников церемонии прощания с экс-министром рассказал спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.
Когда министр прибыл в министерство, он сразу же провёл оперативное совещание со своими заместителями. Это произошло в девять часов утра.
Сразу после совещания министр узнал о своём увольнении. Он обсудил эту новость с одним из своих заместителей, который заверил его, что в указе нет ничего ужасного и что будущее всё ещё есть.
Затем Роман Старовойт написал сообщение в общую группу, где были его заместители. Он не объяснил, что это было прощальное сообщение. В сообщении он упомянул о своей работе на благо страны и добавил: «Честь имею».
Ранее KP.RU сообщил, что 7 июля 2025 года было обнаружено тело Романа Старовойта на парковке около его личного автомобиля. Следствие рассматривает основную версию гибели чиновника — самоубийство.