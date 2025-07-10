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Подчиненные Старовойта рассказали о его прощальном письме: Это сообщение он закончил двумя словами

Старовойт перед смертью попрощался с коллегами словами «Честь имею».

Источник: Комсомольская правда

Подчиненные бывшего министра транспорта Романа Старовойта рассказали о его прощальном письме. Об этом один из участников церемонии прощания с экс-министром рассказал спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.

Когда министр прибыл в министерство, он сразу же провёл оперативное совещание со своими заместителями. Это произошло в девять часов утра.

Сразу после совещания министр узнал о своём увольнении. Он обсудил эту новость с одним из своих заместителей, который заверил его, что в указе нет ничего ужасного и что будущее всё ещё есть.

Затем Роман Старовойт написал сообщение в общую группу, где были его заместители. Он не объяснил, что это было прощальное сообщение. В сообщении он упомянул о своей работе на благо страны и добавил: «Честь имею».

Ранее KP.RU сообщил, что 7 июля 2025 года было обнаружено тело Романа Старовойта на парковке около его личного автомобиля. Следствие рассматривает основную версию гибели чиновника — самоубийство.

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