Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главнокомандующий ВСУ Сырский пожаловался на нехватку военных медиков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о нехватке боевых медиков в украинской армии. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

Источник: Life.ru

По его словам, на стабилизационных пунктах ощущается дефицит младшего медицинского персонала, и для усиления кадров с мая 2% выпускников базовой общевойсковой подготовки направляют на обучение по специальности боевого медика. Однако этих мер недостаточно, поэтому командование ищет дополнительные решения совместно с руководителями медучреждений.

Ранее Минздрав Украины согласовал механизм частичной мобилизации медработников, позволяющий снимать с «брони» отдельных специалистов на год. В Минобороны подчеркнули, что эта мера будет точечной и затронет лишь дефицитные специальности.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине участились нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), это связывают с недовольством населения действиями военкоматов. По данным правоохранительных органов, в июле произошли взрывы в ТЦК Кривого Рога, Полтавы и Кременчуга. На этой неделе аналогичные инциденты зафиксированы в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.