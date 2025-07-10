Главнокомандующий ВСУ Сырский пожаловался на нехватку военных медиков

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине участились нападения на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), это связывают с недовольством населения действиями военкоматов. По данным правоохранительных органов, в июле произошли взрывы в ТЦК Кривого Рога, Полтавы и Кременчуга. На этой неделе аналогичные инциденты зафиксированы в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье.