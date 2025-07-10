«И нам ничего не будет страшно». Лукашенко высказался про ИИ и призвал белорусов ценить то, что у них есть

Александр Лукашенко отметил, что раньше очень много говорилось про развитие IT-технологий, а сейчас — про искусственный интеллект. «Я часто на самых высоких форумах слушаю и думаю: вот все те, кто об этом говорит, хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести? Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали. Я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет? Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта. Продвинутые люди-умницы мне сказали: господин Президент, мы не знаем, куда и к чему приведет», — рассказал глава государства.