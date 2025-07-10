«И нам ничего не будет страшно». Лукашенко высказался про ИИ и призвал белорусов ценить то, что у них есть

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» призвал белорусов ценить то, что у них есть, передает корреспондент БЕЛТА.
После церемонии награждения глава государства решил обратиться к участникам и гостям «Славянского базара», как говорится, уже за рамками протокола. Александр Лукашенко пожелал всем прежде всего быть оптимистами. По его словам, сегодня это самое главное.
«Вселенная с большой интересной историей». Лукашенко открыл XXXIV «Славянский базар в Витебске».
«Чтобы у вас впереди все было самое лучшее. А самое главное — здоровья вам. И вы не переживайте, не расстраивайтесь, когда вы смотрите телевизор, поститесь в этих тик-токах, “клокаете”, “квокаете” в этих сетях», — призвал Президент.
Александр Лукашенко отметил, что раньше очень много говорилось про развитие IT-технологий, а сейчас — про искусственный интеллект. «Я часто на самых высоких форумах слушаю и думаю: вот все те, кто об этом говорит, хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести? Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали. Я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет? Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта. Продвинутые люди-умницы мне сказали: господин Президент, мы не знаем, куда и к чему приведет», — рассказал глава государства.
«Я это к чему говорю: держите свою голову в своих собственных руках. Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей. Как только кто-то захватит вашу голову, с нами будет все решено. Никакие беспилотники, никакие ракеты, никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове, как у тех людей 80 лет назад, будет победа. Если мы будем преданными, если мы будем дружить со своей головой, как в народе говорят, если мы будем ценить то, что у нас есть, нам ничего не страшно. Поэтому берегите головы! Особенно своих детей. И здоровья вам! Все остальное купим», -заявил Александр Лукашенко. -0-