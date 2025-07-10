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Лукашенко вручил Гран-при детского музыкального конкурса белоруске Амалии Сухан

По итогам двух конкурсных дней два участника получили одинаковые баллы — по 136. Это белоруска Амалия Сухан и Мираз Нагашибай из Казахстана. Интрига, кто же из них заберет главный приз творческого состязания, держалась до последнего.

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» 10 июля вручил главную награду XXIII Международного детского музыкального конкурса белоруске Амалии Сухан, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам двух конкурсных дней два участника получили одинаковые баллы — по 136. Это белоруска Амалия Сухан и Мираз Нагашибай из Казахстана. Интрига, кто же из них заберет главный приз творческого состязания, держалась до последнего.

Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

Гран-при XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» по решению жюри присудили представительнице Беларуси. Юная звездочка покорила судейскую бригаду и зрителей задором и энергетикой, когда пела саундтрек из мультфильма «Король Лев», но в особенности — эмоциональным исполнением «Песни о далекой Родине» из кинофильма «17 мгновений весны», которую девочка представила во второй конкурсный день в сопровождении оркестра. Члены жюри были растроганы до слез, а публика благодарила Амалию, аплодируя стоя.

Начинающая артистка рассказывала перед конкурсным испытанием, что для нее было делом чести принести родной стране главную награду конкурса, и она, как и обещала, сделала все возможное, чтобы добиться поставленной цели. -0-

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