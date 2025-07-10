Лукашенко вручил Гран-при детского музыкального конкурса белоруске Амалии Сухан

Гран-при XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» по решению жюри присудили представительнице Беларуси. Юная звездочка покорила судейскую бригаду и зрителей задором и энергетикой, когда пела саундтрек из мультфильма «Король Лев», но в особенности — эмоциональным исполнением «Песни о далекой Родине» из кинофильма «17 мгновений весны», которую девочка представила во второй конкурсный день в сопровождении оркестра. Члены жюри были растроганы до слез, а публика благодарила Амалию, аплодируя стоя.