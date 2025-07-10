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Лукашенко заявил про век самых больших за всю историю глобальнейших перемен

Лукашенко сказал, что нужно сохранить всем странам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» 10 июля, заявил про век самых больших за всю историю глобальнейших перемен, пишет БелТА.

— Мы живем в век глобальнейших перемен. Возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем, — акцентировал внимание глава государства.

Президент уточнил, что это является самой большой проблемой. По словам Александра Лукашенко, в указанном водовороте обязательно необходимо сохранить культуру, традиции, самобытность. Он уточнил, что озвученное необходимо сохранить всем странам.

Тем временем начинавший в Беларуси Юрий Антонов получил собственную звезду на Площади лауреатов «Славянского базара в Витебске», а также спецнаграду от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее певица Елена Ваенга обратилась к белорусам, находясь под капельницей, и объяснила, почему отменила концерт на «Славянском базаре в Витебске»: «Не могу на себя смотреть!».

А еще глава Витебской области Александр Субботин сделал заявление о том, окупается ли коммерчески «Славянский базар».

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