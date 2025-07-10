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Рябков: Россия и США обсуждают сроки третьего раунда переговоров

Россия и США собираются провести третий раунд переговоров по важным вопросам, которые вызывают напряжённость в их отношениях. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что стороны скоро определят сроки этих встреч.

Источник: Life.ru

В ближайшее время дипломаты планируют согласовать, когда именно пройдёт третий этап консультаций между двумя странами. Сергей Рябков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» выразил надежду, что они скоро смогут объявить даты.

«Я могу сказать, что торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза», — сказал замминистра.

Напомним, 16 мая прошёл первый этап переговоров между Россией и Украиной, по итогам которого был проведён обмен пленными в формате «1000 на 1000». Второй раунд состоялся 2 июня, где стороны договорились о крупном обмене военнопленными. Одновременно Россия предложила временное перемирие на 2−3 дня для вывоза тел погибших, но Владимир Зеленский резко отклонил эту инициативу. Также российская делегация передала украинской стороне проект меморандума.