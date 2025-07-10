Рябков: Россия и США обсуждают сроки третьего раунда переговоров

Напомним, 16 мая прошёл первый этап переговоров между Россией и Украиной, по итогам которого был проведён обмен пленными в формате «1000 на 1000». Второй раунд состоялся 2 июня, где стороны договорились о крупном обмене военнопленными. Одновременно Россия предложила временное перемирие на 2−3 дня для вывоза тел погибших, но Владимир Зеленский резко отклонил эту инициативу. Также российская делегация передала украинской стороне проект меморандума.