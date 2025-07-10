Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сербия начала подготовку к разработке ядерной программы в мирных целях

Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Источник: Аргументы и факты

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович выступила с заявлением, что республика приступает к реализации национальной ядерной программы в мирных целях. Ее слова приводит местная газета «Вечерне новости».

Как отметила министр, власти страны внесли изменения в закон об энергетике, открыв возможности для развития ядерной энергии. Джедович-Ханданович подчеркнула, что власти должны стратегически думать о будущем энергетической безопасности страны.

«Мы признали институт “Винча” как часть фундамента для создания ядерной программы в нашей стране. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики как учреждение, которое от имени правительства будет вести ядерную программу, работает над созданием специального сектора по ядерной энергии», — заявила глава ведомства.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется, что западные государства не станут инициировать так называемую цветную революцию в Сербии.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше