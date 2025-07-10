Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович выступила с заявлением, что республика приступает к реализации национальной ядерной программы в мирных целях. Ее слова приводит местная газета «Вечерне новости».
Как отметила министр, власти страны внесли изменения в закон об энергетике, открыв возможности для развития ядерной энергии. Джедович-Ханданович подчеркнула, что власти должны стратегически думать о будущем энергетической безопасности страны.
«Мы признали институт “Винча” как часть фундамента для создания ядерной программы в нашей стране. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики как учреждение, которое от имени правительства будет вести ядерную программу, работает над созданием специального сектора по ядерной энергии», — заявила глава ведомства.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется, что западные государства не станут инициировать так называемую цветную революцию в Сербии.