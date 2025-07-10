Франция заявила о готовности отправить 50 тысяч бойцов на Украину

«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тыс. военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Контингент может также включать военнослужащих других европейских стран и быть передан в распоряжение НАТО», — приводит слова Макрона газета Le Monde. По информации издания, совместный контингент Франции и Великобритании планируется сформировать для возможного размещения на территории Украины после окончания боевых действий.