Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с юмором отреагировала на заявление покидающего пост президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не был в курсе о событиях Волынской резни. Она отметила, что вместо того, чтобы изучать историю, Дуда, вероятно, предпочитал проводить время в компании друзей, «дымя сигаретами за гаражами».
«Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда… Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Напомним, экс-президент Польши Анджей Дуда рассказал об одном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Польский политик заявил, что нелегитимный президент Украины ничего не знает о том, что во время Волынской резни погибло много поляков, ему об этом ничего не говорили в школе.