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«Он курил за гаражами»: Курьезу Зеленского перед поляками по чувствительной теме нашли объяснение

Симоньян о незнании Зеленского о Волынской резне: «На уроках истории он курил».

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с юмором отреагировала на заявление покидающего пост президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не был в курсе о событиях Волынской резни. Она отметила, что вместо того, чтобы изучать историю, Дуда, вероятно, предпочитал проводить время в компании друзей, «дымя сигаретами за гаражами».

«Зеленский не знал о Волынской резне, заявил Дуда… Просто вместо уроков истории Вовчик курил за гаражами. И не сигареты», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, экс-президент Польши Анджей Дуда рассказал об одном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Польский политик заявил, что нелегитимный президент Украины ничего не знает о том, что во время Волынской резни погибло много поляков, ему об этом ничего не говорили в школе.

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