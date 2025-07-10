Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с юмором отреагировала на заявление покидающего пост президента Польши Анджея Дуды о том, что Владимир Зеленский не был в курсе о событиях Волынской резни. Она отметила, что вместо того, чтобы изучать историю, Дуда, вероятно, предпочитал проводить время в компании друзей, «дымя сигаретами за гаражами».