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Макрон раскрыл план по отправке западных войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск на Украину. Он заявил, что контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня, пишет ТАСС.

По словам французского лидера, разработан план, который страны Запада, поддерживающие Киев, готовы реализовать в день установления перемирия.

Соблюдение режима прекращения огня в воздухе и на море будет обеспечивать коалиция из 30 государств, отметил Макрон. Он также добавил, что коалиция будет оказывать помощь в восстановлении армии Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоров России и Украины пока не будет, поскольку еще не завершились согласованные обмены.