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Лукашенко высказался про искусственный интеллект

Лукашенко отреагировал на искусственный интеллект и сказал, что изучал его.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 10 июля, на торжественном открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» высказался про искусственный интеллект, передает БелТА.

— Мы последнее время столько много говорим про искусственный интеллект. Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Продвинутые люди мне сказали: господин президент, мы не знаем, куда и к чему приведет, — обратил внимание президент Беларуси.

Глава государства уточнил, к чему именно это говорит:

— Я это к чему говорю: держите свою голову в своих собственных руках.

По словам Александра Лукашенко, сейчас идет борьба за умы и головы белорусов. Он предупредил:

— Как только кто-то захватит вашу голову, с нами все будет решено. Никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове будет победа.

Глава государства отметил, что если белорусы будут ценить все то, что у них есть, то стране ничего не страшно. Он призвал белорусов беречь головы и особенно головы детей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про век самых больших за всю историю глобальнейших перемен.

Тем временем Лукашенко появился на публике в рубашке от ателье Совмина в Минске.

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