Лукашенко высказался про искусственный интеллект

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 10 июля, на торжественном открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» высказался про искусственный интеллект, передает БелТА.
— Мы последнее время столько много говорим про искусственный интеллект. Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Продвинутые люди мне сказали: господин президент, мы не знаем, куда и к чему приведет, — обратил внимание президент Беларуси.
Глава государства уточнил, к чему именно это говорит:
— Я это к чему говорю: держите свою голову в своих собственных руках.
По словам Александра Лукашенко, сейчас идет борьба за умы и головы белорусов. Он предупредил:
— Как только кто-то захватит вашу голову, с нами все будет решено. Никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове будет победа.
Глава государства отметил, что если белорусы будут ценить все то, что у них есть, то стране ничего не страшно. Он призвал белорусов беречь головы и особенно головы детей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про век самых больших за всю историю глобальнейших перемен.
Тем временем Лукашенко появился на публике в рубашке от ателье Совмина в Минске.