Лукашенко высказался про искусственный интеллект

— Мы последнее время столько много говорим про искусственный интеллект. Не хочу показаться великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Продвинутые люди мне сказали: господин президент, мы не знаем, куда и к чему приведет, — обратил внимание президент Беларуси.