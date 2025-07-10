Госдеп: Без коммуникаций с Россией не будет урегулирования на Украине

10 июля в Малайзии прошла встреча генерального секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Министерстве иностранных дел России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.