Госдеп: Без коммуникаций с Россией не будет урегулирования на Украине

США уверены, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования украинского конфликта. Об этом в четверг, 10 июля, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.
— Многие в предыдущей администрации считали, что с президентом России Владимиром Путиным вообще не стоит разговаривать. С ним не разговаривали три года. Так невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попытаться остановить кровопролитие и страдания, — цитирует Брюс РИА Новости.
10 июля в Малайзии прошла встреча генерального секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Министерстве иностранных дел России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.
По словам госсекретаря Белого дома, в ходе встречи дипломатов Вашингтон услышал от Москвы предложения по урегулированию украинского кризиса, которые прежде не озвучивались.
Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США вскоре согласуют сроки третьего раунда переговоров по «раздражителям» в двусторонних отношениях.