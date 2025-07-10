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Госдеп: Без коммуникаций с Россией не будет урегулирования на Украине

США уверены, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования украинского конфликта. Об этом в четверг, 10 июля, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

США уверены, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования украинского конфликта. Об этом в четверг, 10 июля, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Тэмми Брюс.

— Многие в предыдущей администрации считали, что с президентом России Владимиром Путиным вообще не стоит разговаривать. С ним не разговаривали три года. Так невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попытаться остановить кровопролитие и страдания, — цитирует Брюс РИА Новости.

10 июля в Малайзии прошла встреча генерального секретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В Министерстве иностранных дел России рассказали, что Лавров и Рубио в рамках встречи откровенно обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Украине, ситуации на Ближнем Востоке и ряде других особенно острых вопросов.

По словам госсекретаря Белого дома, в ходе встречи дипломатов Вашингтон услышал от Москвы предложения по урегулированию украинского кризиса, которые прежде не озвучивались.

Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США вскоре согласуют сроки третьего раунда переговоров по «раздражителям» в двусторонних отношениях.

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