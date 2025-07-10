Лукашенко сказал, что является большой политикой в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля во время торжественной церемонии открытия фестиваля «Славянский базар в Витебске» сказал, что является большой политикой в Беларуси, пишет БелТА.
— В этом суть всей нашей политики. Говорят, «Славянский базар» вне политики. Нет. Это самая главная политика, — подчеркнул глава государства.
Президент Беларуси уточнил, что это истоки той самой политики, которую главы не только славянских государств будут реализовывать. Он добавил, что именно отсюда все начинается. По словам Александра Лукашенко, поэтому фестиваль — это большая политика.
— Без ксенофобии, без всяких предрассудков. Честно и открыто, — обратил внимание президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про век самых больших за всю историю глобальнейших перемен.
Тем временем Лукашенко появился на публике в рубашке от ателье Совмина в Минске.
Кроме того, начинавший в Беларуси Юрий Антонов получил собственную звезду на Площади лауреатов «Славянского базара в Витебске», а также спецнаграду от президента Беларуси Александра Лукашенко.