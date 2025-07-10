Semafor рассказал о «закодированных посланиях» Трампа России и Украине

В начале июля Трамп в очередной раз созвонился с Путиным, после чего заявил о своем недовольстве разговором. Он посетовал, что не смог добиться прогресса в урегулировании на Украине. В Кремле в ответ сослались на слова Путина, что Россия заинтересована в урегулировании конфликта, предпочтительно, политико-дипломатическими средствами. «Но пока это не представляется возможным, мы продолжаем нашу спецоперацию», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.