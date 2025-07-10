Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский утверждает, что ФРГ купит у США две системы Patriot и подарит Украине

Владимир Зеленский заявил, что Германия хочет купить две системы ПВО Patriot у США для Украины. Также Норвегия готова приобрести ещё одну систему. На пресс-конференции в Риме киевский лидер заявил, что он в «позитивном диалоге» с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу.

Источник: Life.ru

«Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объёма ракет к этим системам. Германия готова оплатить, у меня есть с ними договорённости, — две системы. Норвегия готова оплатить — у меня есть двухсторонние договорённости с премьером — одну систему», — сказал бывший комик.

Он попросил купить 10 таких систем и нужное количество ракет к ним. Германия согласилась оплатить две системы, а Норвегия — одну.

Зеленский отметил, что сейчас ждёт ответа от производителя и США о сроках покупки. Он подчеркнул, что это текущий план финансирования американских систем Patriot.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что планирует приобрести у США дополнительные системы ПВО Patriot для передачи Украине. А президент Америки Дональд Трамп собирается передать Киеву ещё 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Снаряды отправятся на Украину, когда Штаты закончат с проверкой собственных запасов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше