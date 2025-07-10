Зеленский утверждает, что ФРГ купит у США две системы Patriot и подарит Украине

«Мой запрос относительно 10 систем Patriot и соответствующего объёма ракет к этим системам. Германия готова оплатить, у меня есть с ними договорённости, — две системы. Норвегия готова оплатить — у меня есть двухсторонние договорённости с премьером — одну систему», — сказал бывший комик.
Он попросил купить 10 таких систем и нужное количество ракет к ним. Германия согласилась оплатить две системы, а Норвегия — одну.
Зеленский отметил, что сейчас ждёт ответа от производителя и США о сроках покупки. Он подчеркнул, что это текущий план финансирования американских систем Patriot.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что планирует приобрести у США дополнительные системы ПВО Patriot для передачи Украине. А президент Америки Дональд Трамп собирается передать Киеву ещё 10 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Снаряды отправятся на Украину, когда Штаты закончат с проверкой собственных запасов.