Зеленский утверждает, что ФРГ купит у США две системы Patriot и подарит Украине

Владимир Зеленский заявил, что Германия хочет купить две системы ПВО Patriot у США для Украины. Также Норвегия готова приобрести ещё одну систему. На пресс-конференции в Риме киевский лидер заявил, что он в «позитивном диалоге» с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу.