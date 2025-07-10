Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам в Витебске

Лукашенко 10 июля обратился к россиянам, белорусам и украинцам.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля на торжественном открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» обратился к белорусам, россиянам и украинцам. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Я прежде всего хочу обраться к россиянам, украинцам и белорусам. Тем народам, представители которых утвердили когда-то это великое действо «Славянский базар», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, обращаясь к гостям фестиваля, заметил, что без них «Славянский базар» оказался бы беден. Глава государства обратил внимание, что 10 июля под сводами витебского амфитеатра торжественно звучат фанфары фестиваля, которого всегда ждут белорусы, жители Витебска, мастера искусств, а также поклонники из разных стран.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про век самых больших за всю историю глобальнейших перемен.

Тем временем начинавший в Беларуси Юрий Антонов получил собственную звезду на Площади лауреатов «Славянского базара в Витебске», а также спецнаграду от президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кстати, Лукашенко высказался про искусственный интеллект.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше