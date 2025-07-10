Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам в Витебске

Александр Лукашенко, обращаясь к гостям фестиваля, заметил, что без них «Славянский базар» оказался бы беден. Глава государства обратил внимание, что 10 июля под сводами витебского амфитеатра торжественно звучат фанфары фестиваля, которого всегда ждут белорусы, жители Витебска, мастера искусств, а также поклонники из разных стран.