Лукашенко обратился к белорусам, россиянам и украинцам в Витебске

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля на торжественном открытии XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» обратился к белорусам, россиянам и украинцам. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Я прежде всего хочу обраться к россиянам, украинцам и белорусам. Тем народам, представители которых утвердили когда-то это великое действо «Славянский базар», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко, обращаясь к гостям фестиваля, заметил, что без них «Славянский базар» оказался бы беден. Глава государства обратил внимание, что 10 июля под сводами витебского амфитеатра торжественно звучат фанфары фестиваля, которого всегда ждут белорусы, жители Витебска, мастера искусств, а также поклонники из разных стран.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про век самых больших за всю историю глобальнейших перемен.
Тем временем начинавший в Беларуси Юрий Антонов получил собственную звезду на Площади лауреатов «Славянского базара в Витебске», а также спецнаграду от президента Беларуси Александра Лукашенко.
Кстати, Лукашенко высказался про искусственный интеллект.