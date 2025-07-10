В России избавятся от нехватки масла и сахара

На это указывает динамика импорта посевных материалов в Россию. По данным Россельхознадзора в 2024 году (на 15 декабря) он снизился почти в 2,5 раза относительно 2023-го: с 73,2 до 29,8 тысячи тонн. В частности, поставка семян картофеля снизился на 93,1% (до 770 тонн), ячменя — на 84,5% (до 196 тонн), кукурузы — на 80,4% (до 3,4 тыс. тонн), лука севка — на 76,2% (до 1,4 тыс. тонн), сои — на 74,3% (до 174 тонн), пшеницы — на 68,8% (до 341 тонны), рапса — на 68,1% (до 1,5 тыс. тонн), овощей — на 56,7% (до 332 тонн), подсолнечника — на 50,6% (до 7,5 тыс. тонн).