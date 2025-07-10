В России избавятся от нехватки масла и сахара

РФ постепенно снижает закупки импортных семян.
Власти России решат проблему нехватки подсолнечного масла и сахара на годы вперед. На заседании правительства 10 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что обеспеченность отечественными посевными материалами составила уже 67%. Как рассказали эксперты URA.RU, Россия постепенно снижает зависимость от семян из западных стран.
В ходе заседания Михаил Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина содействовать развитию агробизнеса: расширять производство, выходить на внешние рынки, учитывая большой экспортный потенциал. «Все эти вопросы — в центре внимания правительства. Темпы развития сельского хозяйства подтверждают эффективность применяемых инструментов», — сказал председатель правительства РФ.
Российские аграрии стали больше использовать семена отечественной селекции, заявил премьер-министр РФ Михаил МишустинФото: Роман Наумов © URA.RU.
Сохраняется устойчивая динамика выполнения Доктрины продовольственной безопасности, продолжил премьер и отметил, что зерном и сахаром мы обеспечиваем себя с избытком.
«Больше стали использовать и семена отечественной селекции — уже порядка 67%. Теперь это не только зерновые, а еще подсолнечник, сахарная свекла и другие культуры, что повышает конкурентоспособность наших аграриев и служит основой для будущих весомых урожаев», — заметил Мишустин.
Глава правительства напомнил, что в прошлом году были рекордные урожаи по масличным культурам и рису, а также хорошие результаты по винограду, плодам и ягодам. Что касается растениеводства, то мощность возведенных хранилищ овощей, картофеля, плодов превысила 10 млн тонн, добавил Мишустин.
Увеличение доли использования отечественных семян указывает на снижение зависимости от импортного посевного материала. Именно поэтому премьер обратил внимание на результаты наших селекционеров, полагает главный научный сотрудник «Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко» Александр Боровик.
Самообеспеченность РФ семенами в 2024 году составила 67,7%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Обеспеченность РФ отечественными семенами растет. Так, в 2023 году она составила 62,5%, а в 2024-м — уже 67,7%. Такие цифры 27 февраля этого года привел замдиректора департамента селекции и семеноводства Минсельхоза России Александр Шкарин.
«Необходимо сокращать зависимость от поставок импортных семян, особенно из недружественных стран, которые могут присоединиться к санкциям Запада и завершить с нами сотрудничество по этому направлению, спровоцировав дефицит некоторых сельхозкультур», — сообщил Боровик.
На это указывает динамика импорта посевных материалов в Россию. По данным Россельхознадзора в 2024 году (на 15 декабря) он снизился почти в 2,5 раза относительно 2023-го: с 73,2 до 29,8 тысячи тонн. В частности, поставка семян картофеля снизился на 93,1% (до 770 тонн), ячменя — на 84,5% (до 196 тонн), кукурузы — на 80,4% (до 3,4 тыс. тонн), лука севка — на 76,2% (до 1,4 тыс. тонн), сои — на 74,3% (до 174 тонн), пшеницы — на 68,8% (до 341 тонны), рапса — на 68,1% (до 1,5 тыс. тонн), овощей — на 56,7% (до 332 тонн), подсолнечника — на 50,6% (до 7,5 тыс. тонн).
Обеспеченность РФ отечественными семенами пшеницы составляет более 90%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
«Если относительно снижения доли импорта посевного материала, например, по сахарной свекле и подсолнечнику, о которых говорил Мишустин, нам есть куда стремиться, то результаты по самообеспеченности семенами пшеницы у нас более 90% — пример, которому необходимо следовать нашим селекционерам», — рассказал Боровик.
Специалист отметил, что добиться максимальной самообеспеченности семенами будет очень сложно. Ее показатель — только 75% к 2030 году, согласно Доктрине продовольственной безопасности. «Это вопрос не менее 10 лет, на который будет влиять конкурентоспособность наших аграриев», — добавил он.
Отталкиваясь от высоких показателей самообеспеченности семенами пшеницы, Боровик добавил, что укрепление суверенитета в области селекции и семеноводства повышает экспортный потенциал РФ в этом направлении. «Например, наша страна продолжает держать мировое лидерство по экспорту пшеницы», — сообщил эксперт.
Более того, по прогнозам Минсельхоза РФ мы сохраним первое место в мире по поставкам этой продукции в этом сезоне, и в 2025/2026: на внешние рынки страна отправит 53−55 млн тонн зерновых, в том числе около 45 млн тонн пшеницы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин: в России полностью обеспечивается продовольственная безопасность.
Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов согласен, что суверенитет в области селекции и семеноводства постепенно укрепляется. Однако, чтобы ускорить этот процесс, необходимо решить ряд проблем.
«Основная — это нехватка научных кадров, а именно — молодых селекционеров. В основном это связано в тем, что в стране мало центров, где могли бы готовить таких специалистов. А те ученые, которые сейчас создают гибриды и сорта сельхозкультур, — выходцы советской школы», — резюмировал Тихонов.